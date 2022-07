Dopo il bel secondo posto dello scorso campionato termina a sorpresa l’avventura francese di Jorge Sampaoli che lascia il Marsiglia.

Jorge Sampaoli non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, ecco parte del suo post su Instagram. “L’OM è una passione. Ogni volta che entravo nell’Orange Vélodrome, il mio cuore batteva forte. L’ultima stagione è stata fantastica. Essere l’allenatore di questo club è stato un piacere per me”.

“Sono stato molto felice. I miei obiettivi non sono gli stessi dei dirigenti. Non c’è niente di sbagliato nel pretendere cose diverse”. Non è chiaro cosa abbia dato fastidio all’ex tecnico, secondo il Mirror l’immobilismo sul mercato del club; Red Gol invece pensa sia il mancato arrivo dei cileni dell’Inter la causa delle dimissioni. Alexis Sanchez ed Arturo Vidal avrebbero costi di stipendio insostenibili per il club francese.

