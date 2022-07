Lo Spezia ha presentato il nuovo allenatore Luca Gotti che sostituisce Thiago Motta con cui si è rescisso consensualmente.

Lo Spezia ha presentato in conferenza stampa il nuovo tecnico Luca Gotti, ecco le sue parole. “Ho scelto lo Spezia perché è stato il club che più mi ha dato la sensazione di volermi. Mi sono seduto anche con altri club che valutavano l’allenatore, ma il club ligure è stato quello che mi ha convinto. E tutto questo, al di là di ogni aspetto economico”.

IM_pallone_serie_A_2020

In maniera anomala, la trattativa economica è durata tre minuti. Mi hanno chiesto le mie idee, senza procuratori e intermediari, come persone normali. Al di là di ogni aspetto economico, c’è stata gratificazione nella sensazione di essere la persona giusta. Lo Spezia non è di Gotti. È un club con grande integrazione, con passione, di appartenenza. Ho le idee chiare, per semplicizzare le cose. Voglio che i giocatori sappiano cosa fare, una squadra equilibrata e io sono per l’impegno, un dogma che non può mancare in un lavoro così bello. Il talento sprecato lo mal sopporto, così come chi non dà tutto quello che ha. Questa spinta cercherò di averla sempre”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG