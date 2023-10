Fabrizio Ravanelli ha detto la sua in merito all’Inter e del leader che, più degli altri, ha influenza tra i nerazzurri

Ai microfoni di TvPlay_Calciomercato.it su Twitch, Fabrizio Ravanelli si concentra sull’Inter e sul suo leader.

LE PAROLE- «L’Inter mi sta impressionando per come gioca. Anche perché è una squadra anche rabbiosa. Ha avuto un inizio talmente folgorante anche con il Bologna, con cui dopo 13′ era già sopra di due gol. Poi non l’ho mai vista giocare così bene come nella ripresa contro il Benfica, che non è praticamente mai uscito dalla sua metà campo. Contro il Bologna c’è stata qualche ingenuità ma, secondo me, l’Inter resta atomica. Io ho sempre detto che Lautaro Martinez è il vero capitano di questa squadra, da quando ha preso la fascia ha preso un cambiamento incredibile, una leadership eccezionale. Il Mondiale, la fascia, nella testa di un calciatore sono vitamine importanti».

