Il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso a Radio Sportiva sul momento dell’Inter: le dichiarazioni

Bucchioni ha commentato il momento dell‘Inter, reduce dal pareggio contro il Bologna:

«Le perplessità dopo l’ultima partita, lasciando perdere la gara col Sassuolo che può capitare, sono sul ritorno a vecchi mali e vecchie situazioni che sembravano superate. Negli ultimi due-tre mesi ci eravamo detti di un’Inter che sembrava averli superati, approcciando le partite con grande personalità. L’anno scorso le partite perse erano state dodici, questo difetto sembrava superato. È tornato sabato, sono tornati anche i dubbi sull’allenatore: Simone Inzaghi è un grande allenatore, lo dice la sua storia e le finali di Champions League non si conquistano per caso. Però, quando vedi il Bologna che gioca con una sola punta e Joshua Zirkzee che torna indietro, se rimani con la difesa a tre e non cambi…».

L’articolo Bucchioni: «Inter, certe situazioni sembravano superate invece…» proviene da Inter News 24.

