L’ex difensore dell’Inter, Davide Santon, ha parlato dell’addio di Lukaku e Dzeko in estate e dell’accoglienza per il belga contro la Roma

Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Davide Santon ha detto la sua su come sarà il ritorno di Romelu Lukaku da avversario dell’Inter a San Siro con la Roma.

LE PAROLE – «I fischi saranno tanti, mi sa. Conosco bene i tifosi dell’Inter. Non so bene com’è stata gestita la cosa. Cioè cosa voleva fare o non fare lui. Ma l’Inter è stata sicuramente…si è sentita presa in giro, ecco. Normale quando si parla di un giocatore importante come lo era Lukaku. Bisogna dire che anche lui se lo poteva un po’ aspettare. Secondo me l’Inter ha perso tanto. Però anche perché è andato via Edin Dzeko, con cui ho giocato insieme, e per me era un giocatore fortissimo. E lo è ancora in Turchia, dove sta facendo la differenza. Hanno sicuramente un po’ perso senza i due ma hanno preso Marcus Thuram per il futuro. E sta già facendo bene. Quindi diciamo che hanno fatto le loro valutazioni ma a livello fisico e anche di gol hanno perso, insomma».

L’articolo Santon: «Inter presa in giro da Lukaku, i fischi a San Siro saranno tanti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG