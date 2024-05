Fabio Ravezzani ha parole durissime contro Zhang e la sua gestione dell’Inter. Annuncia inoltre i possibili scenari con Oaktree.

Fabio Ravezzani ha recentemente condiviso il suo punto di vista su due delle squadre più importanti del panorama calcistico italiano: il Milan e l’Inter. Le sue osservazioni, pubblicate attraverso una serie di post sul suo profilo ‘X’, aprono una finestra su come i cambiamenti ai vertici e le strategie finanziarie potrebbero incidere sulle future performance sportive delle due squadre milanesi.

La Situazione dell’Inter e le Critiche a Zhang

Passando all’Inter, Ravezzani riserva parole dure per la gestione di Steven Zhang, in particolare per la restituzione del prestito da parte dell’ex presidente del club. Il giornalista evidenzia come molti abbiano ottenuto informazioni sulla situazione finanziaria dell’Inter esclusivamente dai portavoce del club, arrivando a formarsi un’opinione inadeguata sulla realtà dei fatti. Ravezzani critica apertamente l’esaltazione ingiustificata del “passivo dimezzato” dell’Inter, quando in realtà il bilancio si era chiuso con un passivo di -85 milioni di euro, un deficit notevole per un club il cui presidente era già in debito per 380 milioni con Oaktree, oltre a un bond da 415 milioni. Queste osservazioni sollevano dubbi sulla reale capacità di Zhang di restituire i debiti accumulati.

Steven Zhang

Prospettive Future per l’Inter

Con il passaggio di testimone da Steven Zhang a Oaktree, sorgono interrogativi sul futuro finanziario e sportivo dell’Inter. Ravezzani suggerisce che, in assenza di un acquirente con solide basi finanziarie, il fondo potrebbe accelerare verso il pareggio di bilancio, ponendo particolare attenzione al monte ingaggi della squadra. Questa transizione potrebbe richiedere scelte strategiche significative per assicurare la sostenibilità finanziaria senza compromettere le prestazioni sul campo.

