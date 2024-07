Dalla Spagna riportano dell’interesse concreto del Real Madrid per Bisseck. L’Inter ha già fissato l’eventuale prezzo di vendita.

Negli ultimi tempi, il calciomercato è sempre un vortice di voci e trattative, e l’ultima novità arriva dalla Spagna, dove si vocifera di un interesse del Real Madrid per Yann Aurel Bisseck. Il giovane difensore centrale, attualmente tesserato per l’Inter, sembra aver attirato l’attenzione dei campioni d’Europa, in cerca di nuovi talenti per rafforzare la propria retroguardia. Ma cosa significa questo per l’Inter e per il futuro del giocatore?

La valutazione dell’Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter valuta Bisseck, acquistato solo un anno fa per 7 milioni, una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Questa valutazione mette in luce non solo l’importanza attribuita al giocatore dall’attuale società ma anche la consapevolezza della crescita del suo valore nel mercato del calcio.

Yann Bisseck

Strategie e possibili scenari

L’Inter, con in mente l’idea di rafforzare ulteriormente la propria squadra, sta considerando diverse opzioni. Una di queste include l’ingaggio a costo zero di Mario Hermoso, una mossa che permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di concentrare le risorse economiche sull’acquisto di Isaac Gudmundsson dal Genoa, per il quale potrebbe essere necessaria una proposta vicina ai 35 milioni di euro. Per finanziare tale operazione, potrebbero essere necessarie le cessioni di alcuni giocatori ritenuti in esubero.

Il mercato dei giovani talenti

Il Real Madrid, nel frattempo, pur mostrando interesse per Bisseck, sembra avere come primo obiettivo Leny Yoro, un altro giovane promettente del Lille, la cui valutazione si attesta intorno ai 60 milioni di euro. Questo rispecchia una strategia chiara dei madrileni di investire in giovani talenti per la difesa, sebbene il prezzo elevato di Yoro potrebbe indirizzarli definitivamente verso Bisseck come alternativa più accessibile.

