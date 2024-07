Il Milan considera l’acquisto di Pavlovic in difesa, su cui si registra l’interesse anche del Napoli di Conte. I rossoneri avrebbero però un vantaggio.

Nella complicata scacchiera del calciomercato, le squadre sono sempre alla ricerca del pezzo mancante che possa completare il puzzle della propria rosa per la stagione successiva. Il Milan, storico club del campionato italiano, non fa eccezione, proiettandosi con ambizione verso l’obiettivo di rinforzare la squadra su più fronti. Tra le varie strategie in ballo, un nome inizia a farsi strada con preponderanza, tanto per l’attacco quanto per la difesa: mentre le attenzioni si concentrano su Alvaro Morata per il reparto avanzato, un nuovo profilo emerge per dare solidità al compartimento arretrato, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Un profilo internazionale per la difesa

Strahinja Pavlovic emerge come una nuova potenziale pedina per la difesa del Diavolo. Nonostante il focus posto su rinforzi offensivi, la squadra rossonera non trascura l’aspetto difensivo, ambito dove Pavlovic potrebbe rappresentare un significativo valore aggiunto. Il difensore, al momento in forza al Salisburgo, sembra attrarre l’interesse di più club, ma il Milan potrebbe avere un’insolita predilezione grazie agli ottimi rapporti precedentemente instaurati con il club austriaco. Questa connessione, saldata dalle negoziazioni per Okafor nell’anno precedente, potrebbe ora facilitare l’arrivo di Pavlovic in Serie A.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Potenziale e costi dell’operazione

Il difensore, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, rappresenta un’opzione particolarmente invitante per il Milan sia per le sue prestazioni attuali che per il suo potenziale di crescita. Con una rosa difensiva numericamente completa, ma al contempo fronteggiante interrogativi legati a possibili partenze e renewal in sospeso, l’inserimento di un giocatore come Pavlovic potrebbe rivelarsi tanto logico quanto strategico. La sua dote di essere mancino aggiunge un ulteriore tassello di appeal, colmando una mancanza nel reparto attuale.

Una corsia preferenziale per Pavlovic

Il Milan sembra godere di una posizione di vantaggio nella corsa a Pavlovic, merito dei rapporti privilegiati con il Salisburgo. In un contesto dove le dinamiche del calciomercato sono sempre più competitive e complesse, disporre di una “corsia preferenziale” rappresenta un’opportunità che il Diavolo è pronto a sfruttare al meglio. Sebbene l’interesse del Napoli sia da tempo noto, la situazione evolve in maniera dinamica, lasciando spazio a nuove trattative e possibilità.

