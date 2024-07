Paulo Fonseca incontrerà nelle prossime ore la dirigenza rossonera per fare il punto sul mercato e pianificare nei dettagli la nuova stagione.

L’arrivo di Paulo Fonseca alla guida tecnica del Milan segna una nuova pagina nella storia del club rossonero. L’ex allenatore del Lilla è pronto a iniziare la sua avventura in Italia, dove le aspettative e le ambizioni sono sempre elevate. Con un passato notevole e un bagaglio di esperienza rispettabile, Il tecnico portoghese è chiamato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Fin dal suo atterraggio, annunciato per domani, Fonseca sarà subito proiettato nel suo nuovo mondo, iniziando a definire le linee guida del futuro rossonero insieme alla dirigenza.

Un inizio carico di aspettative

Domani rappresenterà una giornata chiave per Paulo Fonseca e per il Milan. L’arrivo dell’allenatore dall’estero segna un momento di rinnovamento e speranza per il club. L’ex tecnico del Lilla, assieme al suo staff completo, è atteso all’aeroporto di Malpensa da dove si dirigerà verso Milanello per prendere visione delle strutture che diventeranno il suo luogo di lavoro quotidiano. Una prima immersione nel cuore pulsante del Milan, che prelude a quello che sarà il suo impegno giorno dopo giorno.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Verso un incontro determinante

La visita a Milanello, però, sarà solo il preludio di un appuntamento molto più significativo. Paulo Fonseca è infatti chiamato a incontrare la dirigenza del Milan per discutere insieme le strategie di mercato e la pianificazione dela preparazione pre-campionato. Questo incontro sarà cruciale per definire gli obiettivi a medio e lungo termine, delineare il mercato in entrata e in uscita e pianificare le mosse per rendere la squadra più competitiva.

La presentazione ufficiale e i primi passi sul campo

La giornata di lunedì sarà un altro momento fondamentale per Fonseca e per il Milan. Il tecnico sarà ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi a Casa Milan. È prevista una grande attenzione mediatica, poiché la curiosità intorno alla sua figura e al suo progetto è alta. Subito dopo la presentazione, Fonseca avrà l’opportunità di dirigere il primo allenamento della squadra, segnando così l’inizio pratico del suo lavoro sul campo.

Il debutto ufficiale: una sfida amichevole ma significativa

Il primo vero banco di prova per Fonseca e il suo Milan sarà martedì 13 agosto, in occasione della seconda edizione del trofeo “Silvio Berlusconi”. Il confronto amichevole con il Monza, guidato dall’a.d. Adriano Galliani, sarà una buona occasione per vedere all’opera la squadra e per iniziare a testare le prime idee tattiche del tecnico. Oltre a essere un’amichevole prestigiosa, la partita rappresenterà un importante test in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG