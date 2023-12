Inter Real Sociedad, Inzaghi scuote la squadra: triplo cambio per i nerazzurri nel secondo tempo del match di Champions

Momento decisivo della sfida tra Inter e Real Sociedad, ancora ferma sullo 0-0 in quel di San Siro.

Prova una scelta drastica Simone Inzaghi, con un triplo cambio in contemporanea: dentro Lautaro per Sanchez, Arnautovic per Thuram e Barella al posto di Mkhitaryan.

L’articolo Inter Real Sociedad, Inzaghi scuote la squadra: triplo cambio per i nerazzurri proviene da Inter News 24.

