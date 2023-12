Lionello Manfredonia, ex calciatore, ha parlato a News.Superscommesse.it della lotta scudetto tra Juve e Inter

PAROLE – «La Juve, quando vinceva gli scudetti, andava anche in finale in Coppa dei Campioni; quindi, non vedo molte differenze sotto questo aspetto. Se una squadra è forte, è forte anche con le coppe da disputare. Tuttavia, la rosa dell’Inter è forse più completa».

L’articolo Manfredonia: «L’Inter più completa. Sulla Coppa…» proviene da Inter News 24.

