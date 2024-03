L’Inter può registrare un nuovo record grazie al cammino dei nerazzurri in campionato: ecco qual è e tutti i dettagli

L’Inter guidata da Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico, eguagliando il record di vittorie consecutive in partite ufficiali del club: 13 come quella di Mancini nel 2008.

Non sorprende che il record, non solo per l’Inter ma per qualsiasi club, sia a portata di mano: 13 vittorie consecutive, un traguardo raggiunto anche dall’Inter di Mancini nel 2008, dal Napoli di Spalletti nel 2022 e dalla Juventus di Allegri nel 2016. Tuttavia, superando tutti loro, il record di tutti i tempi appartiene al Milan di Capello nel lontano 1992, che raggiunse 15 vittorie.

