L’ex bianconero Giancarlo Marocchi a Sky: «La squadra scende in campo consapevole che la Champions ormai è conquistata». Le parole

L’ex centrocampista della Juve Giancarlo Marocchi ha analizzato il momento della squadra di Allegri a Sky Sport:

PAROLE – «Secondo me non è un problema di preparazione tecnico-tattica delle partite, ma di approccio mentale. Quando si trovava a ridosso dell’Inter, la squadra scendeva in campo pensando: ‘Tanto per cominciare, non li faccio tirare in porta, poi cerco di vincere per rimanere lì’, adesso che il distacco dai nerazzurri è incolmabile, la squadra scende in campo consapevole che la Champions ormai è conquistata, tanto vale provare a giocare più aperti, ma così facendo subisce tanti gol, anche perchè gioca meglio, ma lo fa soltanto a sprazzi».

