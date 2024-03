Ora ci sono tutti, Sensi e Cuadrado esclusi; i nerazzurri possono prepararsi alle prossime 3 gare nel migliore dei modi.

Bologna, Atletico Madrid e Napoli, 3 partite tutte d’un fiato attendono l’Inter prima dell’ultima sosta delle nazionali della stagione.

Guariti

Inzaghi ha recuperato anche gli ultimi acciaccati: stamattina si sono allenati in gruppo anche Frattesi e Calhanoglu mentre erano già arruolabili Thuram ed Acerbi che hanno anche giocato lo spezzone finale della gara col Genoa. Avrebbe dovuto fare lo stesso anche l’ex Sassuolo che però nel riscaldamento ha accusato qualche fastidio relativo ad un vecchio acciacco. Il centrocampista della nazionale si è allenato a parte fino a ieri ma l’Inter aveva capito che non era nulla di grave e che quindi non c’era bisogno neanche di svolgere gli esami strumentali.

Davide Frattesi

La gestione

Ci sono tantissimi dubbi sulla formazione che Inzaghi schiererà al Dall’Ara: il Bologna sta disputando una stagione incredibile che la vede al quarto posto in classifica. L’obiettivo primario dell’Inter è il campionato ma il vantaggio sulle inseguitrici è considerevole e potrebbe suggerire di fare visto uso del turnover. Difficile capire le idee del tecnico: Acerbi e Thuram potrebbero partire titolari per mettere minuti nelle gambe in vista di Madrid ma schierare tutti i rientranti potrebbe essere un azzardo. Secondo il Corriere dello Sport non è detto però che il turco parta dalla panchina; in tutto ciò c’è anche da considerare la diffida di Mkhitaryan.

