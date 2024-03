Paolo Kessisoglu, noto attore e tifoso del Genoa, dice la sua sull’ultimo match disputato contro l’Inter: le dichiarazioni

Il noto attore Paolo Kessisoglu racconta così a TeleNord.it come ha vissuto il match tra Inter e Genoa, complimentandosi con la sua squadra del cuore.

INTER GENOA – «Quando si parla di Genoa è meglio parlare poco, seguire e non buttarsi troppo giù quando le cose vanno male e non esaltarsi troppo quando le cose vanno bene. Per adesso va bene così. Lo stesso fatto che ce la si prenda perché tutto sommato si poteva anche pareggiare, se non di più, con l’Inter vuol dire che siamo in un ottimo stato di salute»

