Ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter, l’Agente di Bastoni annuncia il possibile di rinnovo dell’assistito.

L’Inter annuncia attraverso i suoi social e il proprio sito il rinnovo, questa la nota ufficiale: “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024“.

Simone Inzaghi Coppa

L’agente di Tullio Tinti parla così: “Rimarrà all’Inter, noi rispettiamo i contratti. Bastoni ora è in vacanza. Il rinnovo? Ne parleremo quando ci chiama l’Inter“.

Due tasselli fondamentali per i nerazzurri, che ritroveranno anche Lukaku dopo l’accordo per 8 milioni di euro per il prestito + bonus. Il centravanti belga ritrovata la sua squadra dopo appena un anno, nei blues non è riuscito completamente ad esprimere il proprio potenziale. Con il Chelsea ha collezionato 26 presenze con 8 reti in Premier League e 2 reti in Champions League.

