In casa Inter si accende il capitolo rinnovi: dopo Lautaro Martinez toccherà a Barella

Tornano ad aprirsi i dialoghi per i rinnovi in casa Inter, come riporta Sky Sport.

Il prossimo a firmare sarà Lautaro Martinez, non ci sono problemi per il rinnovo: a breve il capitano prolungherà. Poi sarà il turno di Nicolò Barella, mentre resta ancora da capire se in seguito si parlerà di Denzel Dumfries, in scadenza al 30 giugno 2025.

L’articolo Inter, rinnovi in arrivo: ecco a chi tocca dopo Lautaro Martinez proviene da Inter News 24.

