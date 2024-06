L’Inter ha trovato l’accordo per prolungare il contratto di Lautaro Martinez che sarà a peso d’oro. Ecco quanto impatterà sulle casse del Club.

L’Inter ha raggiunto un accordo importante per il suo futuro, consolidando il rapporto con uno dei suoi giocatori chiave, Lautaro Martinez. Il giocatore argentino, noto come il Toro, ha accettato la proposta di rinnovo del contratto presentata dalla squadra milanese, con un impegno che si estenderà fino al termine della stagione 2028/29. La notizia, che ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, riguarda anche un ingaggio annuo di 9 milioni di euro, oltre a bonus aggiuntivi che potrebbero incrementare ulteriormente questa cifra.

Un impatto significativo sul bilancio

L’accordo tra Lautaro Martinez e l’Inter non riguarda solo la durata e l’ingaggio, ma porta con sé delle implicazioni finanziarie rilevanti per il club. Secondo le analisi effettuate dalla rivista specializzata Calcio e Finanza, il costo di Lautaro per l’Inter nella scorsa stagione è stato di circa 13,6 milioni di euro, un importo che comprende sia l’ammortamento che lo stipendio lordo del giocatore. Il rinnovo del contratto, tuttavia, modificherà questi numeri, andando ad incidere diversamente sul bilancio della squadra.

Lautaro Martinez

La nuova struttura del contratto

Le informazioni disponibili suggeriscono che, sebbene l’ammortamento annuo del contratto di Lautaro dovesse registrare una leggera diminuzione, posizionandosi a poco meno di un milione di euro, l’incremento dello stipendio netto a 9 milioni porterà il suo costo lordo annuale a 16,65 milioni di euro. Di conseguenza, il costo complessivo di Lautaro a bilancio per la stagione 2024/25 sarebbe di circa 17,65 milioni di euro. Questo rappresenta un aumento di poco più di 4 milioni di euro rispetto all’anno precedente, sottolineando l’importanza che il club attribuisce al mantenimento delle sue stelle.

Riflessioni finali

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter ha dunque implicazioni importanti sia dal punto di vista sportivo che finanziario. Se da un lato assicura al club la permanenza di un giocatore di talento per molte stagioni a venire, dall’altro comporta un investimento significativo che influenzerà le decisioni future in tema di gestione del bilancio e di pianificazione delle strategie di mercato. Resta da vedere come questa mossa impatterà sulle prestazioni della squadra e sulla sua capacità di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa, nei prossimi anni.

