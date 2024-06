Il Bayern Monaco avrebbe deciso di puntare su Joshua Zirkzee, prelevandolo dal Bologna sfruttando la clausola in proprio favore.

Se dovessimo descrivere il calciomercato con una parola sceglieremmo senza dubbio questa: frenetico. Tutto ciò che appare certo, codificato e vero fino a un momento prima, di colpo può tramutarsi nel suo esatto opposto. E’ quanto sta accadendo con Joshua Zirkzee che, nelle ultime ore, sembrava molto vicino al Milan. Ennesimo ribaltone in atto per l’olandese descritto da Marcel Moeller, giornalista tedesco vicino alle vicende del Bayern Monaco.

Joshua Zirkzee

Clausola pro Bayern Monaco

Secondo quanto riferito da Marcel Moeller, giornalista tedesco vicino alle vicende del Bayern Monaco, il club tedesco avrebbe riconsiderato l’idea di portare in Baviera il talento olandese che quest’anno si è messo in luce con il Bologna, autore tra l’altro di 11 reti in campionato. La clausola rescissoria – a suo dire – permetterebbe al Bayern Monaco di riacquistarlo versando al club italiano una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, decisamente meno dei 40 milioni che qualsiasi altra società dovrebbe spendere qualora lo volesse. In Baviera Zirkzee sostituirebbe Choupo-Moting.

Bayern are planning to bring Joshua Zirkzee back this summer. Buy-back clause around €20-25M.

Zirkzee will replace Choupo-Moting.#fcbayern [@inside_ffm] pic.twitter.com/MXmx0trFYV — Marcel Moeller (@mmarcelandreas) May 31, 2024

La strategia del Milan

Il Milan, dal canto suo, aspetta di capire le prossime mosse del Bayern Monaco così da valutare eventualmente il da farsi. Sul taccuino di Ibra e Moncada le alternative non mancano, seppur alcune di esse siano molto costose, basti pensare e Gimenez o Sesko. Esistono però soluzioni meno esose ma ugualmente valide tecnicamente che sono Guirassy e Jonathan David. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ed è lecito aspettarsi una lunga e calda estate.

L’articolo Milan, il Bayern Monaco rivuole Zirkzee: la clausola favorisce i tedeschi perché… proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG