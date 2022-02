Inter-Roma, dove vederla in Tv o streaming

Una gara dal fascino particolare, che ha sempre garantito spettacolo e tanti gol nelle ultime stagioni. Il ritorno a San Siro di Josè Mourinho da avversario dell’Inter. Un appuntamento da non perdere, che inaugura la settimana di fuoco dei nerazzurri, attesi dal Napoli sabato prossimo al Maradona. Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi nemmeno un minuto di questa grande partita.

Una gara da dentro o fuori da non perdere. Inter-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà domani sera alle ore 21 e sarà trasmessa in Tv da Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. In caso di parità dopo i 90′ si andrà ai supplementari (due tempi da 15′) ed eventualmente ai rigori. Mourinho tenta lo sgambetto alla sua ex squadra, Inzaghi deve vincere per dimenticare il derby.