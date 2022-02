Le parole di Bergomi frenano la corsa dell’Inter

È bastato il passo falso nel derby per riaccendere l’opinione pubblica contro l’Inter. Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, sottolinea una lacuna dei nerazzurri. “Mai avuta percezione che l’Inter potesse scappare via. È una buona squadra e gioca bene ma le manca il giocatore che allunga la squadra. L’anno scorso questo giocatore c’era (Lukaku, ndr). Magari con Dzeko gioca meglio ma è diverso”. I nerazzurri devono migliorare e hanno sicuramente bisogno di un nuovo leader in attacco.

Il calo evidente di Lautaro Martinez ha sicuramente frenato la corsa dell’Inter, che segna meno rispetto a qualche giornata fa. Questa squadra non ha più Lukaku ma deve trovare i gol da tutti i componenti della rosa. Domani sera nuova occasione per zittire i critici e ritornare al gol che vale la vittoria.