Coppa Italia, Mourinho torna a San Siro contro la “sua” Inter

Chissà cosa starà passando per la testa di Josè Mourinho, prossimo avversario dell’Inter domani sera per i quarti di Coppa Italia. L’allenatore della Roma torna a San Siro per la prima volta da nemico della “sua” Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, il popolo interista ha risposto nel migliore dei modi: già oltre 30 mila i biglietti venduti e tutto esaurito in avvicinamento, considerata la capienza ridotta al 50%.

Un appuntamento che ha anche una valenza simbolica: i nerazzurri affrontano il grande ex che li ha portati sul tetto d’Europa. Ora con Inzaghi la macchina è di nuovo vincente e ha bisogno del lasciapassare dello Special One per concretizzare i sogni di gloria. Una serata per cuori forti ma soprattutto un appuntamento che l’Inter non deve fallire, a pochi giorni dalla debacle nel derby.