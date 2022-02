Coppa Italia: le designazioni dei quarti di finale

Sono state diramate le designazioni arbitrali per le partite in programma tra martedì e giovedì prossimo; queste gare valgono per i quarti di finale di Coppa Italia. Questi match si svolgeranno in gara secca ad eliminazione diretta; in caso di parità si va ai supplementari e se questa persiste si va ai calci di rigore. Ecco l’elenco completo dei direttori di gara.

Martedì 08/02 ore 21

INTER – ROMA: DI BELLO

Assistenti: GALETTO – VECCHI

Quarto Uomo: GARIGLIO

Var PAIRETTO

Avar: PRETI

Mercoled’ 09/02 ore 21

MILAN – LAZIO: SOZZA

Assistenti: TOLFO – VONO

Quarto Uomo: COSSO

Var: MASSA

Avar: BINDONI

Giovedì 10/02 ore 18

ATALANTA – FIORENTINA: FABBRI

Assistenti: MONDIN – COLAROSSI

Quarto Uomo: COLOMBO

Var: GUIDA

Avar: PERETTI

Ore 21

JUVENTUS – SASSUOLO: MARINELLI

Assistenti: PAGANESSI – ROCCA

Quarto Uomo: MIELE G.

Var: NASCA

Avar: LO CICERO