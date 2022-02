Torino, Pobega dopo il ko con l’Udinese: “Poca concentrazione negli ultimi minuti”

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, Tommaso Pobega, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “E’ un risultato frutto del nostro demerito negli ultimi minuti, nei quali ci è mancata un po’ di concentrazione per difendere il risultato fino allo scadere. Sapevamo che sarebbe stata una partita fisica e intensa, e ci eravamo allenati per questo. Forse non siamo stati lucidi e precisi per impostare il nostro gioco e fare nostra la partita”.

“In queste due settimane – ha aggiunto il centrocampista granata – Abbiamo cercato di lavorare al massimo per mettere benzina e alzare il livello. Alla partita siamo arrivati bene, alla fine sembrava ne avessimo di più, ma siamo stati imprecisi. Io e Ricci in campo insieme? Conosco bene Samuele, è un ragazzo intelligente e sveglio: con lui ci si trova subito, sia in campo che fuori. Penso che non ci sarà nessun problema se dovessimo giocare insieme”.