Inter-Roma, le pagelle dei nerazzurri

L’Inter nel complesso merita un bel 7.5 per come è riuscita a reagire dopo il derby. Una prestazione attenta e più concreta rispetto al derby. Ancora una volta la produzione offensiva è stata all’altezza delle aspettative e sono finalmente arrivati i gol degli attaccanti. Dzeko e Sanchez meritano un 8 per la bellezza dei loro gol. Handanovic è da 6.5: voleva esserci questa sera e ha detto no a Zaniolo nel primo tempo, salvando un gol che sembrava fatto. Barella è ovunque (voto 7), Perisic (voto 7) confeziona l’assist per Dzeko dopo due minuti di gioco.

Darmian spinge e ha idee di qualità: voto 6.5. In mezzo al campo Brozovic fa sempre il suo (6.5) e Vidal non delude (6). Difesa attenta, D’Ambrosio e Bastoni da 6 in pagella, 7 per Skriniar, che ha il compito di limitare Zaniolo. Simone Inzaghi raccoglie una vittoria importantissima dal punto di vista psicologico: voto 7. A Napoli si gioca un pezzo di stagione.

di Riccardo Amato