Inzaghi: “Tenuto benissimo il campo, bisogna saper soffrire, Bastoni…”

L’Inter ha battuto ieri 2-0 la Roma eliminandola dalla Coppa Italia; ecco le sensazioni di Simone Inzaghi a SportMediaset dopo la gara. “I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice. La Roma è una squadra di qualità con ottima rosa, abbiamo tenuto benissimo il campo meritando questa semifinale venendo dopo la battuta d’arresto contro il Milan. Ho fatto i complimenti alla squadra perché non era facile fare una partita così dopo due giorni e mezzo dopo il derby”.

“Comandare la partita non è semplice. Lo stiamo facendo quasi sempre, bisogna mettere in conto che ci sono gli avversari che si chiamano Roma, Milan, Napoli e Liverpool. Ci sono momenti in cui la squadra deve sapere soffrire, stasera abbiamo sofferto poco ma l’abbiamo fatto insieme e abbiamo tenuto la porta inviolata. Purtroppo Bastoni è caduto male, ora i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo. Per noi è un giocatore importante”.