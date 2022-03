I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per uscire dalla crisi. A San Siro arrivano gli uomini di Nicola.

Venerdì 4 marzo alle ore 20:45 l’Inter sfida la Salernitana nel match valido per la nona giornata di ritorno di Serie A. La gara sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

La partita sarà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match anche su SkyGo, sui dispositivi mobili abilitati. Un appuntamento da non fallire per l’Inter, che deve assolutamente approfittare del big match tra Napoli e Milan, in programma domenica sera al Maradona.

