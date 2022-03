Domani sera con Inter-Salernitana ritorna la Serie A e l’allenatore dei granata Davide Nicola ha illustrato il tipo di calcio che vuole dai suoi.

Davide Nicola ha detto la sua sul match di domani contro l’Inter in conferenza stampa. “Domani voglio vedere una Salernitana con grande voglia di fare una prestazione importante. Dobbiamo proporre gioco ed essere aggressivi, questa è l’unica strada percorribile per essere competitivi con tutti. L’Inter arriva da una costruzione di due anni, ha grande capacità di sviluppare gioco e ha dei valori indubbi ma ogni gara ha una storia a sé. Dobbiamo andare a Milano convinti che ogni partita può darci qualcosa. Sono avversari che devono essere aggrediti, bisogna avere la consapevolezza che anche noi possiamo essere qualitativi e metterli in difficoltà. Non devono mancare la voglia di lottare e di esprimere noi stessi perché ci consentono di avere una consapevolezza diversa delle nostre potenzialità”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Non facciamo un calcio di gestione ma di aggressione quindi tutti devono dare il massimo. Abbiamo a disposizione i cambi che sono importanti nella gestione delle energie, per me chi subentra è un titolare a tutti gli effetti. Bisogna farsi trovare pronti come già dimostrato nell’ultima gara ragionando da gruppo. Sono assolutamente certo che una squadra per dimostrare i propri valori debba raggiungere la propria identità e poi, una volta acquisita, deve avere le capacità di sviluppare delle varianti. Questa settimana abbiamo lavorato col solito impegno e col gusto di voler fare una rincorsa che ci deve stimolare. La Salernitana non ha alternative e siamo consapevoli che per fare qualcosa di speciale bisogna essere competitivi dovunque. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna fare qualcosa di straordinario quindi la nostra mentalità deve progredire nel voler fare bene contro chiunque. Sono soddisfatto dell’atteggiamento che la squadra ha mostrato nelle ultime due gare e sono convinto che questa sia l’unica strada da seguire per fare bene“.

