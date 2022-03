Mario Sconcerti ha voluto spiegare le ragioni che ci sono secondo lui dietro il mancato ricorso della Roma contro la squalifica di Josè Mourinho.

L’allenatore della Roma Josè Mourinho è stato squalificato per due giornate per aver rivolto “gravi insinuazioni” all’arbitro della gara contro l’Hellas Verona. Inizialmente sembra che i giallorossi avessero tutta l’intenzione di presentare ricorso per cercare quantomeno di ridurre la squalifica, ma così non è stato; ecco la lettura che ha fatto Mario Sconcerti a TeleRadioStereo della cosa.

arbitro

“La Roma ha fatto bene a non presentare ricorso. Lasciare che il proprio allenatore non vada in panchina fa sorgere qualche dubbio, probabilmente è una scelta comune ma vuol dire che giudichi il comportamento indifendibile. È come dire a Mourinho di darsi una calmata“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG