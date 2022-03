Le scelte di Simone Inzaghi alla viglia del delicato match di campionato contro i campani.

Dopo lo 0-0 contro il Milan in Coppa Italia, ecco una nuova chance per l’Inter. A San Siro arriva una Salernitana agguerrita, che cercherà di mettere in difficoltà i campioni d’Italia. Qualche novità di formazione: D’Ambrosio insidia de Vrij mentre Skriniar e Bastoni dovrebbero restare al loro posto. Sulle fasce promossi e quindi confermati Perisic e Dumfries, con Gosens pronto ad aggiungere altri minuti nelle gambe a gara in corso.

In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez-Sanchez. Edin Dzeko si è meritato un turno di riposo e ricarica le batterie in vista del match di martedì prossimo a Anfield contro il Liverpool.

Ecco la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; A. Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

