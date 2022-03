Le scelte dei due tecnici per la delicata gara di San Siro. Inzaghi non può più sbagliare.

Manca poco ad Inter-Salernitana ed i due tecnici hanno scelto i 22 giocatori che giocheranno dall’inizio. Inzaghi non pensa alla trasferta di Anfield di martedì prossimo contro il Liverpool e schiera l’undici migliore. Il tecnico dei campani Nicola opta per un 4-4-2 con Mousset e Djuric in avanti. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): 55 Sepe; 30 Mazzocchi, 25 Dragusin, 17 Fazio, 19 Ranieri; 10 Verdi, 18 L. Coulibaly, 13 Ederson, 20 Kastanos; 99 Mousset, 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 3 Ruggeri, 5 Veseli, 9 Bonazzoli, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Filipe, 88 Perotti.

Allenatore: Davide Nicola.

