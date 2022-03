Le parole dell’ad sport dell’Inter a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Salernitana.

Una gara da non sbagliare e un risultato positivo che avrebbe il sapore della svolta. Beppe Marotta parla a Sky Sport prima di Inter-Salernitana. Ecco le sue parole: “Le statistiche aiutano a fare un’analisi completa, ma a gennaio e febbraio abbiamo affrontato una compressione di impegni notevole tra club e nazionali. E’ un momento difficile da cui dobbiamo venire fuori il prima possibile. Sono venuti a mancare i big? E’ vero, ma dobbiamo registrare l’ottimo rendimento sul campo a inizio stagione. Oggi siamo insufficienti, ma siamo sicuri del valore della squadra e vogliamo ambire a traguardi importanti, certi che torneremo a fare risultato con determinazione.

Curva Nord Inter

Inzaghi? La società è contenta del suo percorso, sia per i risultati sia per il rendimento della squadra. Siamo certi che questo periodo di involuzione possa essere superato agevolmente grazie al suo operato. Posso solo ribadire le sue grandi capacità e la professionalità del gruppo. Le dichiarazioni di Inzaghi? Arrivare tra le prime quattro significa arrivare anche primo. Le ambizioni ci sono e sono alte. Dobbiamo lottare in tutti i modi per la seconda stella, non ci nascondiamo su questi obiettivi. Se qualcuno sarà più bravo, lo riconosceremo. Credo che questo periodo difficile sia da ricercare nel calendario molto stressante“.

