Gli uomini di Inzaghi strapazzano i granata grazie alla ritrovata verve realizzativa di Lautaro Martinez e Dzeko.

L’Inter è sbocciata come la primavera. Fioriscono Barella e Lautaro Martinez e tutto sembra essere tornato come prima. La prova del centrocampista del Cagliari è da fuoriclasse: due assist per il compagno e sempre vivace quando deve superare gli avversari. Dzeko fa doppietta e l’Inter archivia la pratica con una calma apparente.

Una gara molto delicata condotta da grande squadra: l’Inter aveva un solo imperativo, quella vittoria che mancava da troppo tempo in campionato: era il 22 gennaio. I nerazzurri ritrovano il gioco e gli attaccanti. Inzaghi può sorridere in vista della volata finale per il titolo. L’Inter è tornata: Napoli e Milan sono avvisate.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG