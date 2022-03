Tutti promossi nella serata che ha risollevato l’umore in casa Inter: ecco i voti ai nerazzurri.

L’Inter torna grande per una notte e ritrova la testa della classifica. I tre migliori in campo sono Lautaro Martinez (autore di una tripletta), Dzeko (doppietta) e Barella (2 assist). I nerazzurri ritrovano gli attaccanti e questa è la notizia più importante: dopo oltre 400 minuti di astinenza si è rotto l’incantesimo. La prova dei due “nove” è da 8.

Barella (voto 7.5) trascinatore è ovunque: quantità e qualità, soprattutto testa più libera. La difesa è più che sufficiente. Dumfries e Darmian (voto 6.5) spingono e mettono sempre in difficoltà gli avversari. Calhanoglu sottotono ma comunque prezioso (voto 6), Brozovic in crescita (voto 6). Inzaghi merita un 6.5 per la gestione del momento complicato. L’Inter non aveva altra soluzione se non quella dei tre punti. È arrivato anche il bel gioco e ora non resta che capire quale sia la vera Inter da qui a fine stagione.

di Riccardo Amato

