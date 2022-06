L’insistenza di Romelu Lukaku sui dirigenti del Chelsea sta portando risultati quasi inimmaginabili fino a qualche settimana fa.

Romelu Lukaku all’Inter in prestito nella prossima stagione non è più una chimera: è quanto riporta Sky Sport. Aumentano le possibilità che il belga torni a Milano, dopo l’apertura della settimana scorsa dei londinesi al prestito, ora sembra che le cifre di questa opzione non siano proibitive.

IM_Paulo_Dybala

I nerazzurri dal canto loro pare siano disposti a trattare la cifra del trasferimento a titolo temporaneo: l’emittente televisiva non parla ancora del costo del trasferimento. L’Inter non rinuncia a trattare anche l’ingaggio di Paulo Dybala, se quindi arrivassero sia il belga che l’argentino, assodato il desiderio di Lautaro Martinez di restare, dovrebbe essere ceduto uno tra Dzeko e Correa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG