Continua la rivoluzione del club blaugrana che ha messo fuori dal progetto una colonna delle ultime stagioni.

Gerard Pique sarebbe fuori dal progetto del Barcellona per la prossima stagione: per il difensore centrale è un periodaccio non solo per vicende di campo, vedasi rottura con Shakira. Secondo El Mundo Deportivo il tecnico Xavi avrebbe annunciato allo spagnolo la sua decisione; il calciatore naturalmente non l’ha presa benissimo.

Pallone Champions League

Non è chiaro se Pique non giocherà più nel Barcellona o semplicemente partirà indietro nelle gerarchie dei difensori, sembra più probabile quest’ultima ipotesi. Non è un mistero che, dopo l’acquisto di Christensen a parametro zero, l’allenatore voglia anche uno tra Kounde, Koulibaly e De Ligt. Il francese del Siviglia sarebbe il primo obiettivo ma anche forse il più costoso.

