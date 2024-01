Il match winner della gara di ieri non sta avendo l’impatto col mondo nerazzurro che si sarebbe aspettato ma nonostante ciò riesce a segnare goal importanti.

L’Inter non sembra più brillantissima per diversi motivi, ieri pomeriggio è arrivato il secondo indizio dopo il pari di Genova.

Appanati

Gli uomini di Inzaghi vanno in vantaggio e anziché insistere chiamano fuori l’Hellas Verona: gli scaligeri pareggiano e mettono a nudo molte incertezze degli avversari. Tutto quello che succede dopo è sana follia.

Davide Frattesi

La furia

A segnare il goal vittoria è Davide Frattesi, prima del rigore sbagliato da Herny: l’ex Sassuolo, come fa notare la Gazzetta dello Sport, ha esultato a dir poco rabbiosamente per tutta una serie di ragioni. Molti se non tutti prevedevano che sarebbe stato titolare o quasi all’Inter e invece in Serie A ha giocato dal primo minuto 1 sola volta su 19. Ieri è entrato all’83’ e ha avuto modo di provare sensazioni mai vissute prima: nel post-gara ha ammesso di aver avuto un periodo difficile in questi primi mesi in nerazzurro ma che ora è tutto alle spalle. Avrebbe voluto esultare ancora di più ma temeva altri cartellini: rabbia ma anche freddezza. Nonostante un impiego al di sotto delle aspettative i goal non mancano anche se quello contro l’Hellas è di gran lunga il più importante segnato finora: Frattesi ha rivelato di aver avuto il flash dell’azione che portò al goal di Lautaro contro la Real Sociedad. Allora era lui l’autore del tiro, ieri ha ribadito in rete la conclusione di un compagno. Si spera che sia la base per un impiego sempre maggiore.

