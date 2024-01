Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, si è espresso così sul futuro del centrocampista del Cagliari, accostato all’Inter

Intervistato da Ovación, per El Pais, Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha risposto così in merito al possibile futuro del proprio assistito, il quale è stato accostato al calciomercato Inter e che andrà in scadenza col Cagliari.

LE PAROLE – «Pure se lui mi ha chiesto di poter andare altrove, stiamo lavorando per giugno. Abbiamo ricevuto proposte molto importanti dall’Italia, dalla Russia e dall’Internacional di Porto Alegre. C’è anche un allenatore in Inghilterra che lo vorrebbe»

L’articolo Nandez Inter, l’agente rivela: «Mi ha chiesto di andare altrove, per giugno…» proviene da Inter News 24.

