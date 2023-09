Questa sera l’Inter giocherà contro il Sassuolo e tra pochi giorni contro la Salernitana: Sanchez scalpita e le idee di Inzaghi sul cileno sono chiare

Sanchez scalpita in casa Inter. Tre partite in pochi giorni, ma in questo l’Inter dovrà abituarsi durante tutto l’arco della stagione. Inzaghi dovrà fare di necessità virtù soprattutto alla luce dell’infortunio di Marko Arnautovic. Due mesi fuori e la scelta della società di non andare sul mercato per aggiungere una punta in organico, dunque il tecnico avrà tre scelte offensive (al netto delle alternative e di Sarr della Primavera) da qui fino al recupero dell’austriaco.

Se Thuram e Lautaro sembrano essere inamovibili, e ci mancherebbe visto il loro inizio, chi ha voglia di giocare in casa Inter è Alexis Sanchez. Il cileno è pienamente recuperato dopo alcuni acciacchi accusati al suo ritorno in nerazzurro e in Nazionale. Il suo ingresso contro la Real Sociedad è stato positivo e anche contro l’Empoli si è mosso bene tra le linee. Ancora non è al meglio della condizione e per questo Inzaghi contro il Sassuolo lo farà partire dalla panchina. Gli concederà il solito spezzone nella ripresa per tenerlo pronto in vista del prossimo match contro la Salernitana. All’Arechi potrebbe essere lui a partire titolare a discapito di uno dei due centravanti.

L’articolo Inter, Sanchez scalpita: il turnover di Inzaghi e le idee sul cileno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG