I nerazzurri non vogliono mollare nulla; nel match di stasera dovrebbe scendere in campo la formazione migliore.

Stasera c’è il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2023/24: l’Inter è in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 5 gare ma Inzaghi vuole assolutissimamente anche la sesta. Lo dimostra la scelta di non effettuare nessun tipo di turnover contro il Sassuolo; come riporta Sky Sport toccano gli straordinari a Lautaro Martinez ed al 34enne Mkhitaryan. Panchina quindi tra gli altri anche per Pavard e per l’ex Frattesi; ieri sembrava invece che dovessero riposare Bastoni e l’armeno. Dopo l’infortunio di Arnautovic (rientrerà probabilmente a fine novembre), la coperta in attacco è corta; dovrebbe essere convocato anche il Primavera Sarr, di fatto l’unica punta centrale in panchina è Alexis Sanchez. Il Ninho Maravilla se non artasse titolare stasera, come sembra, dovrebbe farlo sabato a Salerno.

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

Qui Sassuolo

Il Sassuolo con ogni probabilità schiererà la stessa formazione che ha battuto la Juventus col risultato di 4-2; questa è stata la seconda vittoria in campionato. I neroverdi si trovano al dodicesimo posto in classifica con 6 punti conquistati in 5 partite. L’unico ballottaggio riguarda la trequarti e vede Bajrami in leggerissimo vantaggio su Defrel che ha caratteristiche più offensive; il portiere sarà ancora Cragno sebbene Consigli sia ristabilito dall’ultimo infortunio.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurentiè; Pinamonti. All. Dionisi.

L’articolo Verso Inter-Sassuolo: Inzaghi cambia idea, nessun turnover, torna in panchina anche Pavard proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG