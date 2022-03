Inter, Marotta freme, oltre Dybala l’altro obiettivo è senza dubbio Scamacca insieme a Frattesi. Parla anche Carnevali.

L’Inter come la Juventus vuole ridisegnare il reparto offensivo, Marotta con Carnevali ha sempre avuto un grande rapporto. Carnevali con le sue dichiarazioni conferma la volontà dell’Inter e anche gli approcci per Scamacca.

Queste le parole del dirigente neroverde: “In questo momento non ci sono richieste ufficiali né per lui né per altri giocatori. L’Inter è stata tra le prime a chiederci informazioni, ma noi non abbiamo grandi necessità di vendere. Abbiamo la fortuna di avere varie richieste per Maxime Lopez e Traorè. Abbiamo tutto il tempo ma non è detto che andremo a privarci di uno di loro. Può anche essere che manterremo l’ossatura della squadra di quest’anno. Se ci saranno condizioni importanti ci sarà una valutazione.”

Carnevali parla che non c’è ancora una cifra reale: “Non c’è, oggi c’è la volontà di non cedere il ragazzo. Le cifre dipendono dalle richieste. Scamacca dovesse lasciarci sarà per una operazione con un grande club, quindi per una grande cifra”.

Ma i nerazzurri vogliono anche Frattesi, questo il pensiero di Carnevali sulla mezzala: “Non è entrato in Nazionale, ma è un giocatore che ne entrerà a far parte. In questo ruolo non ce ne sono tanti, ha avuto già delle richieste e vediamo. La situazione è favorevole, non molte società hanno così tante richieste”.

