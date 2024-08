Su Davide Frattesi è sempre vivo l’interesse della Roma che, per portarlo nella Capitale, ha proposto un affare decisamente singolare all’Inter.

In questo periodo di fervente attività di mercato, la squadra della Roma sembra essere al centro di manovre audaci e strategiche che potrebbero ridisegnare il volto della rosa a disposizione dell’allenatore. La partenza mancata di uno dei pilastri potenziali del progetto, Paulo Dybala, ha lasciato un vuoto e una disponibilità economica inferiore alle aspettative, spingendo così la dirigenza giallorossa a cercare soluzioni creative per rinforzare il team. Tra le opzioni considerate emerge con forza il nome di Davide Frattesi, un talento che ha già dimostrato il suo valore in Serie A, attualmente impiegato dall’Inter ma con un passato pieno di promesse.

La strategia della Roma

Il club capitolino sta valutando con attenzione le possibili strategie di mercato per potenziare l’organico a disposizione di De Rossi. In questa ricerca, la decisione di rivolgere lo sguardo a Davide Frattesi è provocata dal desiderio di integrare un elemento di spicco, capace non solo di inserirsi armoniosamente nella visione tattica del tecnico ma anche di offrire quel dinamismo e quell’energia che sembrano necessari per competere ad alti livelli. Questo interesse è motivato da un mix adeguatamente bilanciato di ragioni tecniche e sentimentali, dati i legami del calciatore con la città di Roma.

Davide Frattesi

Una proposta concreta

La Roma sembra pertanto pronta a formulare un’offerta all’Inter che includerebbe il cartellino di Bryan Cristante più una componente liquida, valutando l’intera transazione in circa 35 milioni di euro. Questo gesto dimostra non solo la determinazione dei dirigenti giallorossi di portare Frattesi sotto la guida tecnica di De Rossi ma riflette anche le potenzialità economiche e strategiche che la società è disposta a mobilizzare per raggiungere obiettivi di mercato ritenuti fondamentali.

Il ruolo di Frattesi nella rosa della Roma

Davide Frattesi, cresciuto nelle giovanili della Roma prima di attraversare esperienze in diverse squadre italiane, tra cui un periodo significativo al Sassuolo, si propone come una soluzione ideale per il centrocampo giallorosso. Il suo ritorno sarebbe una sorta di ritorno alle origini, con l’aggiunta di un giocatore che ha già dimostrato di avere le qualità per lottare per un posto da titolare anche in un contesto competitivo come quello proposto dall’Inter. La sua versatilità e tenacia potrebbero rivelarsi preziose per De Rossi, nel tentativo di costruire un centrocampo dinamico e competitivo.

Possibili sviluppi

Sebbene questa operazione sia ancora in fase di ipotesi, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive. Il calciomercato è notorio per i suoi colpi di scena e la possibilità che Davide Frattesi possa tornare a vestire la maglia della Roma entro la fine della finestra di trasferimento non è affatto da escludere. Con l’esperienza e la conoscenza della Serie A già consolidate, il suo inserimento nella rosa giallorossa potrebbe rappresentare il tassello mancante per il progetto tecnico di De Rossi, offrendo una nuova dinamica al gioco della squadra.

