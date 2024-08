I perni centrali della difesa a tre nerazzurra sono ultratrentenni ed hanno il contratto in scadenza a fine stagione.

All’Inter è tempo di riflettere sul futuro della difesa, in particolare sul duo centrale composto da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Essi rappresentano pilastri per la formazione nerazzurra, ma con i contratti in scadenza e questioni legate all’età e alla condizione fisica, la dirigenza si trova davanti a decisioni importanti che potrebbero influenzare il corso della stagione e le strategie future.

Francesco Acerbi

La Situazione Contrattuale

Francesco Acerbi, con i suoi 36 anni, e Stefan de Vrij, più giovane di 4 anni, si trovano entrambi in una fase cruciale della loro carriera all’Inter. Il termine dei loro contratti pone la società di fronte a una scelta non semplice. L’italiano nonostante l’età avanzata per uno sportivo, ha dimostrato di poter fornire un contributo significativo alla causa nerazzurra. D’altra parte, l’olandese, a 32 anni, rappresenta sempre un punto fermo per la difesa, nonostante qualche problema fisico che lo ha tenuto lontano dai campi in passato.

Condizioni Fisiche e Riflessioni sul Futuro

Le loro prestazioni e la loro importanza tattica per la squadra non sono in discussione. Tuttavia, le loro condizioni fisiche sono un elemento che la dirigenza interista dovrà valutare con attenzione, come sostiene il Corriere dello Sport. Le decisioni riguardanti il rinnovo dei contratti non saranno quindi prese frettolosamente ma saranno il risultato di una valutazione attenta, che considererà anche possibili alternative più giovani e meno inclini a infortuni.

