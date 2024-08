L’attaccante argentino non fa parte del progetto nerazzurro ma difficilmente lascerà Milano per carenza di offerte all’altezza.

L’estate di Joaquin Correa è stata un continuo saliscendi di emozioni e incertezze. Dopo una stagione in prestito al Marsiglia, il suo ritorno all’Inter non sembrava promettere un futuro luminoso, visto che è considerato ormai fuori dal progetto della squadra milanese. Tuttavia, con il mercato che volge al termine e poche proposte concrete sul tavolo, l’attaccante argentino potrebbe trovarsi a vestire nuovamente la maglia nerazzurra, contro ogni previsione iniziale.

Cambio di scenario

Simone Inzaghi lo conosce benissimo, fu lui a consigliarlo all’Inter dopo grandi annate alla Lazio: il tecnico, almeno pubblicamente, sembrerebbe mostrare di non disdegnare l’idea di trattenere Correa in rosa. Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, l’ipotesi di una rescissione anticipata del contratto dell’argentino, in scadenza nel giugno 2025, non è più un’opzione considerata dalla società.

esultanza gol Joaquin Correa

Le alternative di mercato e il futuro prossimo

Con le porte del mercato in Italia e negli altri principali campionati europei che si stanno chiudendo, le alternative per Correa sembrano ridursi. Nonostante tutto, vi è ancora uno spiraglio di possibilità con la finestra di mercato in Arabia Saudita che rimarrà aperta fino al 6 settembre. Nel frattempo, se nessun club dovesse presentare un’offerta che copra il suo ingaggio annuale di 3,5 milioni, Correa rimarrà all’Inter come potenziale quinta punta, almeno fino al mercato di gennaio.

