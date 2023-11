Roberto Scarnecchia si è espresso sul momento vissuto dall’Inter, reduce dalla vittoria conquistata contro l’Atalanta

Ai microfoni di Radio Sportiva, Roberto Scarnecchia si sintonizza sull‘Inter e sull’abilità di far gruppo di Simone Inzaghi.

LE PAROLE- «L’Inter sta andando bene, vincere a Bergamo non è facile. Per me, in questo momento anche con tre competizioni importanti credo che Inzaghi faccia sentire titolari tutti nel momento in cui giocano. Non è che Frattesi si senta non titolare, fa parte della rosa, chiaro che in questo momento sta partendo meno dall’inizio rispetto agli altri altri, ma gioca sempre. E Inzaghi è molto attento in questo».

L’articolo Inter, Scarnecchia: «Frattesi gioca sempre, Inzaghi fa sentire tutti titolari» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG