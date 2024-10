L’esterno italiano è uno di quelli che hanno il contratto in scadenza a giugno. Nel mondo del calcio, dove le certezze sono spesso poche e l’incertezza regna sovrana, emergono storie di giocatori che diventano punti fermi per le loro squadre. È il caso di Matteo Darmian, esterno di centrocampo e braccetto dell’Inter, la cui situazione contrattuale è stata oggetto di discussioni e speculazioni nel corso degli ultimi tempi. Jolly preziosissimo Matteo Darmian è diventato un elemento centrale nella formazione dell’Inter guidata da Simone Inzaghi. Si tratta di un giocatore talvolta sottovalutato ma che ha saputo conquistare una posizione di rilievo all’interno della rosa interista. Dopo un arrivo in sordina e alcune prestazioni incerte, Darmian ha saputo reinventarsi, diventando indispensabile sia per Antonio Conte che per il successore Inzaghi. A metà della passata stagione ha saputo approfittare delle difficoltà di Denzel Dumfries per prendersi il posto da titolare mai più abbandonato. […]

