Il tecnico Andrea Stramaccioni si è espresso sulla qualità della rosa nerazzurra: solo in difesa c’è tanta differenza tra titolari e riserve. Andrea Stramaccioni a DAZN ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter. “Secondo me lo schiaffo del derby, ammesso che servisse, c’è stato. L’Inter, dopo i primi 15′ di sbandamento, anche al derby reagisce e ne gioca altri 30′ importanti. Questa fame che si è vista a Udine, togliendo gli errori individuali, è la strada giusta”. La piccola lacuna “Per me l’Inter è nelle 5-6 più complete ed esperte d’Europa. Solo un reparto è un po’ scoperto: la difesa. Quando ruota, qualcosa manca. Acerbi è molto esperto, Bastoni è il giocatore più importante. Penso al derby: Inzaghi ha finito con Darmian e Carlos Augusto, che sono importanti ma non sono difensori veri, strutturati”. Sul Toro “Secondo me a Udine, Lautaro lo abbiamo trovato molto di più in area. Thuram sta giocando molto più […]

Leggi l’articolo completo Inter: l’allenatore è convinto su quale sia la ragione dei troppi goal subiti, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG