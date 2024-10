Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si trincera dietro un no comment per quel che riguarda l’intercettazione che lo tira in ballo. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del match di domani ma non solo. “Ne avevo parlato al raduno: vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca ancora la continuità dell’anno scorso e bisogna allenarla. Tutte le squadre hanno avuto delle difficoltà, ci sono state sempre capolista diverse. Tutte sono in un momento in cui cercano di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi. Sabato scorso i ragazzi hanno fatto una grandissima gara e si parla di questi due gol presi che stamattina sono stati motivo di analisi perché bisogna sempre migliorare, senza parlare di difensori ma di tutta l’Inter. Alle due fasi devono partecipare tutti, ma stiamo lavorando e sono fiducioso”. I dubbi di formazione “Devo ancora decidere […]

