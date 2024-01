I nerazzurri sono sempre estremamente attivi sul mercato degli svincolati e sentono di essere in vantaggio sul polacco.

L’Inter ha bisogno di cedere per fare mercato ed in questa situazione restare molto vigili sui possibili svincolati diventa fondamentale. La Gazzetta dello Sport sostiene che la concorrenza dei nerazzurri su Piotr Zielinski diminuisce sempre più.

La situazione

Il centrocampista polacco ha rifiutato una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita la scorsa estate ma poi non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo col Napoli sebbene questo dopo la sessione estiva sembrasse una formalità.

Giuseppe Marotta

Gli aggiornamenti

La rosea aggiorna la situazione sostenendo che i partenopei ormai siano fuori causa così come le squadre arabe: Zielinski ha ribadito nuovamente di voler restare in Italia. Non si può però ancora dire che sia fatta con l’Inter per questioni temporali e per la concorrenza insidiosissima della Juventus. In ogni caso i nerazzurri sono convinti di aver fatto il massimo al momento: l’offerta prevede un quadriennale con stipendio di 4,5 milioni all’anno. Ci saranno ricche commissioni per gli agenti e un bel bonus alla firma al giocatore ma mai dare per morti i bianconeri. In realtà Allegri avrebbe bisogno immediato del centrocampista per via delle squalifiche di Pogba e Fagioli; i nerazzurri invece hanno ben 7 centrocampisti centrali nella rosa attuale ma a fine stagione perderanno sicuramente Sensi e Klaassen. Notizie molto più attendibili sul futuro dell’ex Empoli ed Udinese dovrebbero arrivare dopo la chiusura della sessione invernale di mercato.

