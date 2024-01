Terracciano Milan, mancano solo le firme: il retroscena sull’accordo con l’Hellas Verona, tra richieste rossonere e cifre

Fumata bianca in arrivo per l’acquisto da parte del Milan di Filippo Terracciano. Il terzino arriva dall’Hellas Verona e su di lui c’erano anche Juve e Fiorentina. Il giornalista Matteo Moretto svela alcuni retroscene legati alla trattativa, che si è sbloccata proprio oggi grazie all’accelerata avvenuta in mattinata tra le parti.

La priorità dei rossoneri era mantenere la cifra di parte fissa sotto ai 5 milioni di euro, con un massimo di 1 milione di bonus. C’era anche la Fiorentina sulle sue tracce, ma il calciatore ha dato preferenza al club rossonero. Le cifre finali dell’accordo sono di 4,5 milioni di euro, più 1 di bonus. Mancano soltanto le firme sul contratto, dopodiché Stefano Pioli accoglierà quest’altro importante rinforzo per il pacchetto difensivo.

